Ici tout commence du 10 mars : Constance a menti, son vrai secret bientôt révélé ? (résumé + vidéo épisode 1128 en avance)

Ici tout commence du 10 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1128 – Constance a menti à Bérénice dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La femme de Teyssier n’a jamais eu de liaison avec Ferdinand et cache un secret bien plus grave !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 mars 2025 – résumé de l’épisode 1128

Constance a persuadé Bérénice qu’elle avait réellement entretenu une relation intime avec Ferdinand Castelmont. Pourtant, la réalité est bien différente… Pour dissimuler la véritable raison du chantage exercé par Ferdinand, Constance a menti à sa sœur. Mais l’affaire est loin d’être close : Ferdinand ne compte pas en rester là. Il continue de faire pression sur Constance et vient justement de lui imposer une nouvelle exigence : cette fois, Ferdinand veut que Rose le nomme second du restaurant du master ! Rose lui assure que c’est impossible mais Ferdinand menace de diffuser la vidéo dans laquelle Constance avoue ce qu’elle a fait…

De son côté, Alice doit maintenant se déclarer tandis qu’à l’internat, Solal propage une rumeur désagréable…



Ici tout commence du 10 mars 2025 – extrait vidéo

