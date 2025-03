Plus Belle La Vie du 17 mars 2025 : Mélusine pousse Yolande au pire ! (résumé + extrait vidéo épisode 290 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 mars 2025 – résumé de l’épisode 290

Yolande est au téléphone avec Mélusine, qui lui confirme que si la photo a bougé, c’est bien à cause de Jocelyn. Yolande aimerait la voir immédiatement, mais Mélusine n’a pas de disponibilité. On frappe à la porte. Yolande, persuadée qu’il s’agit de Jocelyn, lui demande d’arrêter… Mais c’est Barbara. En entrant, celle-ci remarque l’étrange attitude de Yolande et lui demande pourquoi elle ne réagit pas. Trouvant son amie bizarre, elle l’interroge, mais Yolande se contente de dire qu’elle est fatiguée. Lorsque Barbara évoque la signature du viager et s’apprête à remettre en place le cadre de Jocelyn, Yolande l’en empêche vivement. Elle finit par lui avouer que « Jocelyn lui fait des misères ». Inquiète, Barbara insiste pour qu’elle consulte Gabriel.

Au cabinet, Gabriel prend la tension de Yolande, qui s’avère beaucoup trop élevée. Il lui ordonne du repos et lui conseille d’éviter tout stress. Barbara annonce alors qu’ils vont annuler la signature du viager. En entendant cela, Gabriel comprend qu’elles ont embarqué Yolande dans leur enquête et exige qu’elle en soit tenue à l’écart. Barbara refuse catégoriquement : elle veut coincer Lamory. Face à son entêtement, Gabriel lui demande de revenir le voir après la signature.



Plus tard, Yolande, accompagnée de Lamory, est en pleine signature du viager avec Louis. Pourtant, elle semble absente et fébrile. Louis remarque que Lamory consulte son téléphone. Soudain, Yolande reçoit un SMS de Mélusine, qui lui propose un rendez-vous à 18h. Son humeur change instantanément, un grand sourire illumine son visage.

Louis rejoint Barbara et Jennifer après la signature. Il trouve que Yolande n’avait pas l’air bien et apprend qu’elle est chez son généraliste. Il leur rappelle qu’elle est désormais en danger de mort. Demandant quelle est la suite du plan, il écoute Barbara et Jennifer exposer leur intention de piéger Lamory en flagrant délit. Il admire leur courage mais craint les risques qu’elles encourent.

Samuel croise Jennifer dans la rue. Elle lui annonce qu’elle va voir Barbara et passer la nuit chez elle, car elle ne va pas bien. Samuel lui rappelle leur dîner avec son beau-père, mais Jennifer avait complètement oublié. Troublé, il lui demande ce qui ne va pas. Elle élude la question en évoquant son histoire avec Louis…

Yolande retrouve Mélusine et lui parle de Jocelyn. Elle veut savoir ce qu’il essaie de lui dire. Mélusine prétend communiquer avec lui et annonce qu’il va trop loin. Yolande insiste pour comprendre son message. Après un moment d’hésitation, Mélusine lâche finalement la vérité : Jocelyn veut que Yolande le rejoigne dans la mort !

De son côté, Vadim retrouve Nisma, qui lui reproche de ne pas avoir répondu à son message. Après réflexion, elle réalise qu’une relation libre ne lui convient pas. Elle tente de provoquer une réaction chez Vadim, qui lui assure tenir à elle. Lorsqu’elle lui affirme qu’il ne ressent rien pour elle, il la détrompe et lui dit qu’il « l’aime beaucoup ». Nisma, déçue, rétorque qu’elle l’aime tout court et s’éloigne. Mais Vadim la retient et l’embrasse. Nisma confie ensuite à Vadim qu’elle aimerait expérimenter de nouvelles choses et le met au défi de la surprendre.

Plus tard, Nisma retrouve Alix, épuisée mais heureuse. Elle lui avoue avoir dit à Vadim qu’elle l’aime, et que sa réaction a été très positive. Ravie pour son amie, Alix part travailler.

Au Pavillon des Fleurs, Luna a fait appel à la police après avoir été victime d’un cambriolage. Morgane et Idriss sont sur place, mais l’ambiance est tendue entre Luna et Idriss. De plus, Luna ment au sujet des caméras de vidéosurveillance, refusant qu’ils visionnent les images.

Plus tard, Luna finit par visionner les images de vidéosurveillance et découvre les cambrioleurs. Elle les montre à Idriss, toujours dans la provocation. Il lui promet de résoudre l’affaire avant la fin de la journée. En échange, il exige des excuses ! Plus tard, Idriss revient voir Luna, fier d’avoir résolu l’affaire en moins de deux heures. Mais Luna, sceptique, lui fait remarquer qu’il n’a pas arrêté les cambrioleurs et s’est contenté de localiser le lieu du recel. Il assure qu’il a prévu de les retrouver. Peu convaincue, Luna refuse de le remercier et s’éloigne.

