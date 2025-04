Capital du 27 avril 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 27 avril 2025 : Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Castorama – Leroy Merlin : bataille de nouveautés pour votre jardin ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6.







Capital du 27 avril 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Plantes, pergolas et barbecues : Castorama s’attaque à votre jardin !

Longtemps centré sur le bricolage, Castorama change de cap ! L’enseigne mise désormais à fond sur l’aménagement extérieur pour se tailler une part du gigantesque marché des terrasses et jardins. Pour rivaliser avec Leroy Merlin, la stratégie est limpide : nouveaux produits, nouveaux matériaux et promotions musclées ! À Dardilly (Rhône), comme dans les 90 magasins Castorama en France, les clients se pressent pour découvrir les clôtures Klikstrom, un système clipsable lancé en marque propre pour casser les prix. Mais le vrai succès du moment, ce sont les pergolas : avec des prix avoisinant les 3 000 €, elles boostent directement le chiffre d’affaires. Reste à convaincre les clients d’investir : ateliers « Casto-stages » pour apprendre à monter soi-même son équipement, démonstrations gourmandes autour des planchas avec un chef, offres XXL… À l’approche du printemps, tout le personnel est mobilisé : impossible de rater la saison clé qui représente près de 30 % du chiffre d’affaires annuel. Et la concurrence est rude : Jardiland, Truffaut et de nouveaux discounters spécialisés sont déjà bien implantés. En avril, plus d’un foyer sur deux investit dans des plantes pour embellir son extérieur. À Cannet (Alpes-Maritimes), Castorama a vu les choses en grand avec une pépinière géante. Géraniums, dipladenias, citronniers, oliviers… toutes les tendances méditerranéennes y sont à prix choc. Résultat : même les visiteurs les plus prudents repartent les bras chargés de pots, engrais et terreau, dopant ainsi le panier moyen et les marges de l’enseigne. Castorama est-il en passe de réussir son pari ? Plongée au cœur de la bataille du jardin.

Un jardin de rêve sans se ruiner et sans se fouler

Le jardinage reste une passion bien ancrée en France : 8 foyers sur 10 s’y adonnent chaque semaine. Pour avoir une pelouse impeccable et épater les voisins, mieux vaut être bien équipé. Le nouvel objet de désir ? Le robot-tondeuse, dont les ventes ont bondi de 17 % l’an dernier. Sa promesse : entretenir votre pelouse sans lever le petit doigt. Vendus autour de 800 euros, ces appareils se partagent entre une dizaine de marques. Gardena, le leader allemand, nous a ouvert les portes de ses usines en Allemagne, où des millions sont investis pour concevoir des robots toujours plus performants. Mais la concurrence venue de Chine entend bien bousculer l’ordre établi en cassant les prix : Yard Force arrive en France avec des modèles accessibles dès 300 euros. Que valent ces alternatives low-cost ? Une belle pelouse, c’est aussi choisir les bonnes graines, capables de pousser sous toutes les conditions climatiques. Après plusieurs étés caniculaires, les semenciers misent sur des variétés « anti-sécheresse » : Kikuyu, Zoysia, Ibiza… Ces nouvelles pelouses pourraient bien s’imposer, avec un argument de poids : réduire de moitié votre facture d’eau.



