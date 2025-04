Ici tout commence du 11 avril : Thelma reste, Vic dérape et gifle Hortense ! (résumé + vidéo épisode 1152 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1152 – Thelma va recevoir une belle surprise ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Vic va totalement perdre le contrôle et déraper…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 avril 2025 – résumé de l’épisode 1152

Alors que Thelma a décidé de quitter l’institut Auguste Armand, Teyssier insiste pour qu’elle vienne au Double A. Olivia et toute sa promo lui ont préparé un florilège de ses plats pour la convaincre de rester ! Et ça marche, Thelma prend finalement la décision de rester à l’institut.

De son côté, Vic perd les pédales. Alors qu’elle devait partir en week-end à Bordeaux avec Hortense, elle plante finalement sa soeur au dernier moment en lui en voyant un simple message. Hortense vient la confronter en cuisine et le ton monte entre les deux soeurs. Hortense lui sous-entend qu’elle n’a aucune chance de majorer et Vic la gifle !



Et Tom écarte Lionel pour avoir un date avec Emi…

Ici tout commence du 11 avril 2025 – extrait vidéo

