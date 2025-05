C à vous du 16 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Rapts dans les cryptomonnaies, narcotrafic, violences des plus jeunes : les nouvelles formes de banditisme. Le chef d’entreprise et cofondateur de Ledger, Éric Larchevêque, témoigne ce soir dans #CàVous, aux côtés du journaliste Laurent Valdiguie

🔵 Trump-Poutine-Zelensky : qui a les cartes en mains ? On en parle avec Gallagher Fenwick, éditorialiste de politique internationale



🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Cédric Jimenez, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche pour film “Chien 51” en salle le 15 octobre

– Chico & les Gypsies interpréteront en live un medley de leurs tubes

– Sylvain Chomet, Nicolas Pagnol et SCH pour le film “Marcel et monsieur Pagnol” en salle le 15 octobre

– Léa Drucker pour le film “Dossier 137”, en compétition au Festival de Cannes, et en salle le 19 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 16 mai 2025 à 19h sur France 5.