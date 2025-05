Ici Tout Commence spoiler : Paul dénonce Marc à Teyssier, Rose et Clotilde ! (vidéo épisode du 21 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Marc est à terre dans votre série de TF1 « Ici tout commence » et pourtant Paul n’en a pas encore fini avec lui ! Dans quelques jours, alors que Marc est au fond du trou, Paul va balancer son alcoolisme à Teyssier, Rose et Clotilde ! Marc passe devant le bureau de la direction et entend toute la conversation… Il est fou de rage !











En visionnant les images de la compétition des Chefs, Paul fait remarquer à Emmanuel, Clotilde et Rose l’étrange comportement de Marc Leroy pendant l’épreuve… Prêt à tout pour se débarrasser définitivement de l’homme que Rose Latour aime encore, Paul n’y va pas par quatre chemins pour détruire la réputation de son ennemi : il affirme que Marc est alcoolique. Il avance même des preuves irréfutables pour le discréditer devant tous ses collègues et amis !

Quand le chef Leroy entend ça, son sang ne fait qu’un tour. Il débarque sans prévenir dans le bureau de la direction, prêt à régler ses comptes… Marc est contraint d’avouer qu’il s’est remis à boire, Emmanuel demande à tout le monde de les laisser seuls.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1180 du 21 mai 2025, Paul balance Marc à la direction

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.