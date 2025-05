C dans l’air du 15 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 15 mai 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 15 mai : invités et le sommaire

⬛ Audition tendue pour François Bayrou

Pendant plus de cinq heures, François Bayrou a été interrogé par la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire à l’Assemblée nationale. Accusé d’avoir fermé les yeux sur des abus à Notre-Dame de Bétharram alors qu’il occupait des postes de pouvoir locaux, l’élu béarnais a nié toute responsabilité, rejeté les accusations d’ingérence et dénoncé un procès politique.



L’audition, marquée par des échanges houleux avec les rapporteurs Paul Vannier (LFI) et Violette Spillebout (Renaissance), a été qualifiée de « moment libérateur » par Bayrou. Mais la présidente de la commission, Fatiha Keloua Hachi (PS), a critiqué son attitude, évoquant des propos « confus, agressifs et grossiers », et promis une analyse approfondie des échanges.

Le ton est monté face à Paul Vannier, accusé de manipulation par Bayrou, tandis que des élus de gauche ont dénoncé une posture victimaire et une fuite de responsabilités. À l’inverse, plusieurs députés, du centre à l’extrême droite, ont dénoncé un « procès stalinien ».

Créée en mars, la commission poursuit ses travaux, qui doivent s’achever fin juin. Le journaliste Laurent Valdiguié y voit l’écho de nombreux dysfonctionnements évoqués dans le livre Fétiche45 : les autres vies de Dominique Pelicot, inspiré par l’affaire du même nom.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 15 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.