Un Si Grand Soleil spoiler : Eve quitte Manu, Yann soupçonne Manu de meurtre ! (épisode du 20 mai 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1645 du 20 mai 2025 – Les choses vont mal tourner pour Manu dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que la police a découvert que Rebecca a été assassinée, Manu ne donne l’information à Eve et la laisse croire que Rebecca s’en suicidée…











Mais Yann, qui a pris l’enquête, convoque Eve au commissariat. Elle tombe de haut et lui parle de la jalousie de Manu envers Rebecca… Yann pense à un crime passionnel, Manu est soupçonné de meurtre ! Et de son côté, Eliott appelle sa mère. Il lui dit qu’il était au courant pour Rebecca et lui assure qu’il est là pour elle. Eve décide de quitter Manu, elle part s’installer chez Eliott.

De son côté, Charles est inquiet pour l’avenir de la clinique vétérinaire. Rebecca n’ayant pas d’héritier, il se demande ce que vont devenir ses parts du cabinet…

Quant à Dimitri, il apprend la mort de Rebecca par son avocate, Claudine. Selon elle, la mort de Rebecca ne va arranger les choses pour son procès car elle avait déjà témoigné par écrit…



