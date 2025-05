C dans l’air du 29 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 29 mai 2025 : invités et le sommaire

⬛ ZFE, A69, pesticides : l’écologie, c’est fini ?

Les députés ont voté mercredi la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), qui limitaient l’accès des véhicules polluants aux centres-villes. Soutenu par LR, RN, LFI et certains macronistes, l’amendement met en avant l’impact social du dispositif, jugé pénalisant pour les ménages modestes. Malgré les alertes sanitaires, la mesure a été adoptée, suscitant l’inquiétude des défenseurs de la santé publique, qui regrettent l’absence d’accompagnement à la transition.



Créées en 2019 dans une quarantaine d’agglomérations pour réduire les maladies liées à la pollution, les ZFE ont suscité de fortes contestations locales. Le vote ne signe pas leur fin immédiate : le texte doit encore franchir plusieurs étapes législatives et pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel.

Autre sujet sensible : la reprise du chantier de l’A69 entre Toulouse et Castres, autorisée par la justice malgré une suspension en février. Les opposants dénoncent un passage en force, redoutant que les travaux s’achèvent avant le jugement en appel.

Ces décisions s’inscrivent dans un recul plus large des politiques environnementales : retour d’un pesticide interdit, affaiblissement du principe de « zéro artificialisation nette ». Pour François Gemenne (GIEC), ces reculs traduisent une montée du « populisme anti-écolo », alimentée selon lui par un discours écologiste jugé trop moralisateur.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 29 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.