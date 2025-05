Richard Gasquet tire sa révérence à Roland-Garros après une ultime défaite face à Jannik Sinner

Publicité





Ce jeudi 29 mai 2025, le court Philippe-Chatrier a été le théâtre d'une page d'histoire du tennis français. Richard Gasquet, figure emblématique du tennis hexagonal, a disputé le dernier match de sa carrière professionnelle, s'inclinant face au numéro un mondial Jannik Sinner sur le score sans appel de 6-3, 6-0, 6-4 lors du deuxième tour de Roland-Garros.











À 38 ans, le Biterrois avait annoncé en octobre 2024 son intention de mettre un terme à sa carrière après l’édition 2025 du tournoi parisien. « Je vous annonce que j’arrêterai à Roland-Garros l’an prochain. Je pense que c’est le meilleur moment pour moi de le faire. C’est le meilleur tournoi pour le faire« , avait-il déclaré.

Passé professionnel en 2002 à seulement 15 ans, Gasquet a marqué le tennis français par son élégance et sa longévité. Il a remporté 16 titres en simple sur le circuit ATP, atteint le 7e rang mondial en 2007 et disputé trois demi-finales en Grand Chelem : à Wimbledon en 2007 et 2015, ainsi qu’à l’US Open en 2013.

Malgré une fin de carrière loin des sommets, Gasquet a exprimé sa sérénité quant à sa décision : « Ce n’est pas un crève-cœur car j’ai tout donné. J’ai tellement joué, tellement de matchs… Je ne peux pas donner plus, tout simplement, je ne peux pas aller plus loin. »



Pour l’avenir, il envisage de rester proche des courts en s’impliquant dans la formation des jeunes talents français, en collaboration avec la Fédération française de tennis.

Le public de Roland-Garros, debout, a salué avec émotion la sortie de scène de celui qui a incarné pendant plus de deux décennies l’élégance du tennis français. Et les organisateurs ont remis un trophée à Richard pour récompenser l’ensemble de sa carrière.