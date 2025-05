Festival de Cannes : Tom Cruise attendu sur la Croisette, le programme du mercredi 14 mai 2025

Publicité





Le Festival de Cannes 2025 se poursuit en ce mercredi 14 mai avec une programmation riche et variée. Parmi les temps forts de cette journée, Tom Cruise est attendu ce soir pour fouler le tapis rouge du Palais des Festivals à l’occasion de la projection du film « Mission: Impossible – The Final Reckoning ». Et Robert De Niro, qui a reçu une Palme d’Or hier soir lors de la cérémonie d’ouverture, donnera une masterclass.











Publicité





🎬 Projections majeures

A 18h45 : « Mission: Impossible – The Final Reckoning »

La saga d’action culte revient avec « Mission: Impossible – The Final Reckoning », présenté Hors Compétition. Tom Cruise incarne une fois de plus Ethan Hunt, aux côtés d’Angela Bassett dans le rôle de la Présidente des États-Unis. Le réalisateur Christopher McQuarrie animera également une masterclass dans le cadre des Rendez-vous du Festival.

A 22h30 : « Deux procureurs » – en compétition Sélection Officielle

De Sergei Loznitsa, avec Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom.



Publicité





🎭 Rencontres et masterclasses

Rencontre avec Christopher McQuarrie

À 12h30, le réalisateur Christopher McQuarrie partagera son expérience et sa vision du cinéma lors d’une rencontre à la Salle Debussy. Une occasion unique d’échanger avec le cinéaste derrière la saga Mission: Impossible.

Rencontre avec Robert De Niro

À 15h15, une discussion avec l’acteur légendaire Robert De Niro se tiendra à la Salle Debussy. L’acteur reviendra sur sa carrière et partagera ses réflexions sur le cinéma contemporain.

🌌 Cinéma de la Plage

Hard Boiled de John Woo

À 21h30, le classique du cinéma d’action hongkongais Hard Boiled (1992) de John Woo sera projeté en plein air sur la Plage Macé. Une occasion de (re)découvrir ce film culte dans un cadre exceptionnel.

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur le site officiel du Festival de Cannes.