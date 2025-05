Mort du journaliste Daniel Bilalian, 78 ans

Publicité





Daniel Bilalian, figure emblématique du journalisme français, est décédé le 14 mai 2025 à l’âge de 78 ans. Né le 10 avril 1947 à Paris dans une famille d’origine arménienne, il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs par sa rigueur et sa longévité à l’antenne.











Un visage familier de l’information

Après des études de droit, Daniel Bilalian débute sa carrière journalistique à L’Union de Reims avant de rejoindre l’ORTF en 1971. Il intègre ensuite la rédaction nationale d’Antenne 2, où il devient grand reporter puis présentateur de plusieurs éditions du journal télévisé, notamment Antenne 2 Midi et le 13 Heures. Il accède au 20 Heures en 1985, en alternance avec Bernard Rapp, puis revient à la présentation des journaux du week-end de 1987 à 1990. Il est également connu pour avoir animé les émissions Stars à la barre et Mardi Soir.

En 1994, il reprend la présentation du 13 Heures sur France 2, puis du 20 Heures en alternance avec Bruno Masure. Il présente les journaux de la semaine jusqu’en 1998, avant de revenir une dernière fois au 13 Heures de 2001 à 2004.

Directeur des sports et voix des grands événements

En 2005, Daniel Bilalian est nommé directeur des sports de France Télévisions, poste qu’il occupe jusqu’en 2016. À ce titre, il commente les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de 2006 à 2016, aux côtés de personnalités comme Nelson Monfort et Alexandre Boyon. Son mandat est marqué par des décisions controversées, notamment l’éviction de journalistes comme Pierre Salviac et Jean Abeilhou, ainsi que par des tensions avec la rédaction sur sa gestion et sa ligne éditoriale.



Un homme de lettres et de convictions

Auteur de plusieurs ouvrages, dont Les évadés (1979), Le camp de la goutte d’eau (1982) et Prisons, la vérité (1998), Daniel Bilalian a également coécrit la bande dessinée Vous serez le nouveau président (1998). En 2005, il est fait chevalier de la Légion d’honneur, reconnaissant ainsi sa contribution au journalisme français.

Une vie personnelle discrète

Marié en 1971 avec Christine de Précigout, il a une fille, Marguerite, née en 1975. Il se remarie en 2020 avec Frédérique Renimel Bilalian.

Daniel Bilalian laisse derrière lui l’image d’un journaliste engagé, au parcours jalonné de retours et de remises en question, mais toujours fidèle à sa passion pour l’information et le sport.