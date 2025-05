Mask Singer : qui est sous le costume de l’Autruche ? Les indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 l’Autruche – Plus que quelques heures avant le prime 3 de la nouvelle saison inédite de « Mask Singer ». Camille Combal sera aux côtés des enquêteurs et 6 costumes. Et parmi eux, l’Autruche ne passe pas inaperçu ! Allons voir ce que révèlent les indices à disposition…











Publicité





Mask Singer saison 7 : qui est sous le masque de l’Autruche ?

Parée de plumes noires et roses flamboyantes, l’Autruche est l’un des costumes les plus pétillants de cette saison de Mask Singer. Avec son grand chapeau rose de cow-boy et son allure burlesque, elle captive le public dès son entrée en scène. Mais derrière ce look extravagant se cache une personnalité bien connue…

Les indices nous parlent de voler, d’envol, et d’une voix unique, ce qui pourrait faire référence à une carrière dans les airs… ou sur scène. Autre piste majeure : l’Autruche fait partie des Grosses Têtes, célèbre émission de radio présentée par Laurent Ruquier, ce qui réduit la liste des suspects.

Chantal Ladesou l’a d’ailleurs déjà démasqué, et les internautes sont nombreux à penser qu’il s’agit de Jeanfi Janssens, l’humoriste et ancien steward, reconnu pour sa voix nasillarde et son humour décalé.



Publicité





Indices donnés sur le prime 1 :

– voler

– comté

– danse

– une voix unique

– envol

– fait partie des Grosses Têtes de Laurent Ruquier

Propositions des enquêteurs : Max Boublil, Steevy Boulay, Roman Doduik

La dernière prestation de l’Autruche sur « La Goffa Lolita » de Vincè la Petite Culotte

Avez-vous déjà reconnu l'autruche ? 🔎

(Vos pronos en commentaires 👇) 🤩 #MaskSinger en streaming sur TF1+ pic.twitter.com/GfRMgPlCM0 — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 4, 2025

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer l’Autruche ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 16 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.