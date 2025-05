Echappées Belles du 31 mai : direction l’Albanie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 31 mai 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, « Albanie, la perle des Balkans » et « Canada, la fierté acadienne ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 31 mai 2025, à 21h – « Albanie, la perle des Balkans »

Depuis quelques années, l’Albanie connaît un essor touristique remarquable. Il est étonnant de penser qu’il y a peu, ce petit pays vivait encore replié sur lui-même, soumis à l’un des régimes les plus autoritaires d’Europe. Aujourd’hui, ses paysages naturels spectaculaires et son dynamisme touristique contribuent à faire oublier ce passé sombre, offrant une image d’un pays résolument tourné vers l’avenir. Baignée dans la culture méditerranéenne, l’Albanie a vu défiler les plus grandes civilisations du bassin : Grecs, Romains, Byzantins, Ottomans, Vénitiens, sans oublier les Illyriens, considérés comme les ancêtres des Albanais. Toutes ont marqué son histoire et son patrimoine. Comment ce pays a-t-il su se transformer et renaître ? Sophie Jovillard nous emmène à la découverte de cette étonnante métamorphose.

Echappées Belles du 31 mai à 22h30 – « Canada, la fierté acadienne »

À l’est du Canada, niché entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick se distingue à plus d’un titre. C’est la seule province officiellement bilingue du pays, mais aussi le berceau historique de l’Acadie. Près de 250 000 francophones y vivent encore aujourd’hui : les Acadiens, nos cousins d’Amérique, fiers de préserver leur langue, leurs traditions et leur culture. Avec ses vastes forêts, ses plaines ondulantes, ses collines verdoyantes et ses impressionnantes falaises, le Nouveau-Brunswick séduit également les amoureux de nature et d’espaces sauvages. C’est là que Jérôme Pitorin entame son périple, en longeant les rivages de cette province aux multiples visages…



Publicité





Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 31 mai 2025 dès 21h sur France 5