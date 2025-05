« Le grand bêtisier » du 31 mai 2025 : sommaire du numéro inédit ce soir sur TF1

Publicité





« Le grand bêtisier » du 31 mai 20254 – Ce samedi soir à la télé, Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous donnent rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du « Grand bêtisier ».





A suivre dès 21h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.







« Le grand bêtisier » du 31 mai 2025 : le programme et les invités

Préparez-vous à une soirée 100 % rire et bonne humeur avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand, vos maîtres de cérémonie pour ce tout nouveau Grand Bêtisier sur TF1 !

Au programme : les fous rires les plus marquants de l’année, des gaffes mémorables, des lapsus incontrôlés et tous ces moments d’improvisation qui ont fait exploser de rire les plateaux télé.



Revivez les scènes les plus hilarantes de la dernière saison de Star Academy, mais ce n’est que le début…

Les stars des séries TF1 sont aussi de la partie avec des images inédites : Muriel Robin dans Master Crime, Audrey Fleurot dans HPI, ou encore Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattéï, tous piégés par des fous rires inattendus et jamais diffusés !

Et ce n’est pas tout ! Un bêtisier exclusif des Tuche vous attend, capté lors de leur passage déjanté au 20h de TF1 pour la promo de God Save the Tuche.

Côté sport, le terrain devient scène de comédie avec un bêtisier foot décoiffant : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Adil Rami vous dévoilent leurs plus grands moments off, pour le meilleur… et pour le rire !

Mais encore… Des enfants trop mignons (et un brin trop honnêtes), des amoureux maladroits, des approximations d’anglais légendaires, et même des mamans qui s’invitent en direct – comme celle de Nikos Aliagas pendant Star Academy !

Bourdes d’animateurs, dérapages involontaires ou réflexions surréalistes : tous les ingrédients sont réunis pour faire de La Grand Bêtisier la soirée la plus drôle de l’année !