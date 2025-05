« Une situation délicate » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 2 (31 mai 2025)

Publicité





« Une situation délicate », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, samedi 31 mai 2025, sur France 2. Une pièce inédite d’Alan Ayckbourn et mis en scène par Ladislas Chollat, avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil et Elsa Rozenknop.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Une situation délicate » : l’histoire et les interprètes

Ladislas Chollat signe la mise en scène de cette pièce signée Alan Ayckbourn, dramaturge britannique le plus joué en Angleterre après Shakespeare. Une comédie savoureuse portée par un casting séduisant !

Nicolas (Max Boublil) est éperdument amoureux de Julie (Elsa Rozenknop) et rêve de l’épouser. Touchée par cet amour sincère, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de plus de vingt ans son aîné et marié à Marianne (Clotilde Courau). Pour récupérer les clés de son studio, Julie doit revoir Philippe une dernière fois chez lui. Elle fait croire à Nicolas qu’elle va rendre visite à ses parents… mais ce dernier, soupçonneux, décide de la suivre discrètement.



Les malentendus s’enchaînent, les quiproquos fusent ! La situation dégénère peu à peu, et tous se retrouvent embarqués dans une affaire aussi cocasse que délicate…