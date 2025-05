Mask Singer : le Panda Roux démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDÉO)

Publicité





Ce vendredi soir, à l’issue du 5ᵉ prime de Mask Singer sur TF1, le suspense a pris fin pour l’un des personnages les plus attachants de cette saison : le Panda Roux. Après une performance une nouvelle fois saluée par le public, il a malheureusement dû quitter l’aventure… et se démasquer.











Sous le costume, c’est la judokate Romane Dicko qui se cachait ! Un nom que seul Laurent Ruquier avait su deviner.

Les indices distillés tout au long des primes prenaient soudain tout leur sens :

– « Plier le game » et « il n’est pas fragile » faisaient évidemment référence à son palmarès impressionnant sur les tatamis.

– « Haute couture » et « outfit » pouvaient évoquer les Jeux olympiques, où la France soigne l’image de ses athlètes, ou encore ses apparitions publiques toujours stylées.

– Le bleu ? La couleur de l’équipe de France, qu’elle représente fièrement.

– « Ballon de foot » car elle fait partie du PSG

– « Coquille », clin d’œil à sa carapace de combattante, ou encore à sa personnalité drôle et piquante sous ses airs adorables.

– « Paris », sa ville, son club, et lieu des JO 2024 où elle compte bien briller.

– Enfin, « il n’a pas peur du public » et « il a déjà fait une parade » : Romane est connue pour son aisance médiatique et son goût pour le show, bien qu’elle n’ait jamais fait Danse avec les Stars, comme précisé.

Avec son costume de Panda Roux mignon et câlin, elle a conquis les téléspectateurs et prouvé qu’elle savait aussi mettre l’ambiance en dehors des tatamis. Une prestation surprenante, tout en énergie et en humour, à l’image de la championne. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir quelle autre star se cache encore sous les costumes restants !



