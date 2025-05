Plus belle la vie spoiler : la police retrouve des preuves capitales contre Ariane ! (2 juin 2025)

Publicité





Les choses ne vont faire qu’empirer pour Ariane lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 2 juin 2025, non seulement Patrick ne croit pas en son innocence, mais en plus, la police va faire une découverte choc !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : le meurtrier de Durieux arrêté, les résumés jusqu’au 13 juin 2025

En effet, alors que Louis vient faire un faux témoignage pour servir d’alibi à Ariane, qui a affirmé avoir passé la nuit chez lui, les choses vont mal tourner. Idriss interroge Louis, qui livre un témoignage cohérent. Jean-Paul les interrompt pour parler à Louis. Il éteint la caméra, il a compris qu’Ariane a demandé à Louis de mentir pour la couvrir… Louis assure à Jean-Paul qu’Ariane a été piégée et il doit trouver qui est derrière tout ça.

Mais Morgane a épluché l’ordinateur et le téléphone d’Ariane. Elle a découvert qu’Ariane a loué une consigne et avec Idriss, ils se rendent sur place… Ils y découvrent toutes les preuves cachées par Ariane : l’imperméable de Durieux, et le sac poubelle contenant les draps plein de sang et l’arme du crime !



Publicité