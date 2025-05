Mask Singer : on sait qui se cache sous la Porcelaine ! Récap des indices

Publicité





Mask Singer saison 7 la Porcelaine – Place au prime 5 de « Mask Singer » dans quelques minutes avec Camille Combal et les enquêteurs. Et alors que la Porcelaine a fait une entrée en compétition remarquée la semaine dernière, on sait déjà qui s’y cache ! Vous voulez tout savoir ? Faisons le point sur les indices !











Mask Singer saison 7 : qui est sous la Porcelaine ?

Sous son armure fine et raffinée, ornée de motifs bleus et dorés dignes des plus belles pièces de Sèvres, se cache un artiste aux mille talents. Dès ses premiers pas sur scène, La Porcelaine impose une présence aussi subtile que féline.

🎤 La comédie ? Un art qu’elle maîtrise comme personne. Ce n’est pas la première fois qu’elle monte sur scène pour émouvoir, faire rire ou chanter. Elle est venue déjà conquérir le cœur du public… et elle revient aujourd’hui pour confirmer qu’elle peut encore surprendre.

🕊️ Pas question de faire la diva. La Porcelaine veut toucher par la simplicité. Pourtant, derrière cette apparente fragilité, se cache une vraie puissance artistique. Quand elle chante, c’est tout son vécu qui transperce. Même après toutes ces années, l’émotion reste intacte – un simple applaudissement suffit à faire craquer sa carapace.



🔥 Elle sait mettre le feu, et elle n’hésite pas à faire des kilomètres pour ceux qu’elle aime. Une intensité scénique, une voix caméléon, un sens du spectacle… Tous les indices pointent vers un seul nom : Michaël Gregorio.

Noms proposés par les enquêteurs : Michaël Gregorio, Arielle Dombasle

VIDÉO la dernière prestation de la Porcelaine sur « I dreamed a dream » de la comédie musicale « Les misérables

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Porcelaine ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 30 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger