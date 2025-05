Plus belle la vie spoiler : l’opération tourne mal, Steve entre la vie et la mort ! (15 mai 2025)

Publicité





On peut dire ça va tourner au drame pour Steve demain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Sébastien fait chanter Steve en menaçant de dénoncer Viviane, dans l’épisode du jeudi 15 mai 2025, Steve va finalement être contraint de donner son rein à Sébastien.











Et alors que les proches de Steve se rendent compte trop tard qu’il est à l’hôpital pour la greffe, Gabriel va annoncer une terrible nouvelle à Viviane et Aïssé : l’opération a mal tourné, Steve a fait des complications graves et il est entre la vie et la mort !

La transplantation a bien bien eu lieu et Steve est sorti du bloc. Mais il a fait un choc hémorragique, qui a provoqué une chute de sa tension artérielle, entrainant une défaillance des organes adjaçants. Il a été transfusé tout de suite mais ça n’a pas suffit. Gabriel annonce que son pronostic vital est engagé ! Les mères de Steve s’effondrent…



