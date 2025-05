Publicité





Reportages découverte du 25 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 25 mai 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « On ira tous à La Ciotat ! » (inédit)

Longtemps associée à l’image d’un chantier naval vétuste et à l’abandon, La Ciotat a pourtant su se réinventer. Après plus de dix ans d’arrêt dans les années 1990, la ville et ses chantiers ont connu une véritable renaissance. C’est dans la rénovation de yachts de luxe que les anciens chantiers ont trouvé un second souffle, jusqu’à devenir une référence mondiale dans ce domaine. Une reconversion qui redonne vie à cette ancienne cité ouvrière, désormais en pleine transformation en destination touristique prisée.

A 14h50 dans Grands Reportages : « Cyber-arnaques : la traque aux escrocs » (rediffusion)



Publicité





Aujourd’hui, une escroquerie sur deux se déroule en ligne, touchant chaque année près de 26 millions de Français. Des chiffres alarmants. Offres d’emploi frauduleuses, ventes fictives de camping-cars, fausses formations étudiantes ou encore chirurgies esthétiques illégales : la cybercriminalité revêt des formes toujours plus diverses. Face à ces arnaques numériques, certains citoyens — victimes ou simples lanceurs d’alerte — ont choisi de passer à l’action pour traquer les escrocs dissimulés derrière leurs écrans.