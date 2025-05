Roland Garros : suivre Dzumhur / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





La sixième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose l'espagnol Carlos Alcaraz au bosnien Damir Dzumhur.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier







Carlos Alcaraz, tenant du titre et numéro 2 mondial, affronte le Bosnien Damir Dzumhur au troisième tour de Roland-Garros ce vendredi soir en night session.

Alcaraz poursuit sa défense du titre avec ambition. Après une victoire en quatre sets contre Fabian Marozsan au tour précédent, il reste confiant et déterminé. Le jeune Espagnol, déjà quadruple vainqueur en Grand Chelem, vise un deuxième sacre consécutif à Paris, exploit inédit depuis Rafael Nadal.



Dzumhur, ancien 23e mondial, revient en forme après avoir surmonté une grave pancréatite en 2022. Il a éliminé le français Giovanni Mpetshi Perricard au deuxième tour, malgré une chute inquiétante. À 32 ans, il atteint pour la première fois depuis 2018 le troisième tour à Roland-Garros.

Bien qu’ils ne se soient jamais affrontés en ATP, Alcaraz et Dzumhur se sont rencontrés en finale d’un Challenger à Barcelone en 2020, où le jeune espagnol l’avait emporté en trois sets. Ce soir, Dzumhur tentera de créer la surprise face à un Alcaraz en pleine forme.

