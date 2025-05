The Power du 30 mai : qui d’Antoine ou Maïssane sera éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 40)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 40 du vendredi 30 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 40 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Maïssane commence à attirer les soupçons.











Antoine ne lâche plus Maïssane, il est sur ses côtes h24 ! Delta réunit les joueurs : elle a organisé une soirée Delta Country Club ! Tenues de tennis au programme et des duels entre joueurs choisis par le Power Player avec Sarah comme arbitre.

Le lendemain, place ensuite au duel entre Antoine et Giovanni. Il s’agit d’un jeu de memory. Et c’est finalement Giovanni qui remporte le duel ! Antoine va donc affronter le Power Player lors de la cérémonie. Il hésite entre Maïssane et Nathalie !

Spoiler : qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, Antoine va finalement se faire confiance et désigner Maïssane comme étant le Power Player. Elle est donc éliminée !



The Power, le replay du 30 mai

Si vous avez manqué l’épisode 40 ce vendredi 30 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 2 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 41.