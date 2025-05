Top Chef du 21 mai 2025 : l’épisode 9 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 21 mai 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 9 de la saison 16 de « Top Chef ».





ARTICLE PLUS RÉCENT : Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 du 14 mai 2025 ? (résumé + replay)

Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Publicité





Top Chef du 21 mai 2025, le programme de l’épisode 9

L’épreuve emblématique de La guerre des restos fait son grand retour ! Répartis en trinômes, les candidats devront relever un défi de taille : créer de toutes pièces un restaurant éphémère en un temps record. Du concept à la décoration, en passant par la carte et la cuisine, rien ne devra être laissé au hasard !



Publicité





Cette saison, la pression monte d’un cran avec une étoile en ligne de mire. Les candidats vont devoir viser l’excellence… d’autant plus qu’un trinôme surprise entre dans la compétition, composé de trois figures phares du concours : Mallory Gabsi (1 étoile), Matthias Marc (1 étoile) et Norbert Tarayre, aujourd’hui chef dans un palace. À armes égales avec les autres équipes, ils devront eux aussi concevoir et ouvrir leur propre restaurant.

Pour les départager, un jury redoutable : les chefs de brigade, François-Régis Gaudry, Valentine Oudard et des passionnés de Top Chef venus de toute la France. Rien ne leur échappera, ni l’ambiance en salle, ni la cohérence du concept, ni bien sûr la qualité des plats.

Mais pour l’équipe arrivée dernière, rien n’est encore perdu : ses membres devront s’affronter dans une ultime épreuve individuelle, jugée par les chefs. À l’issue de cette confrontation, l’un d’entre eux quittera définitivement l’aventure.

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.