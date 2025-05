Un Si Grand Soleil spoiler : Rebecca retrouvée morte, Becker face au verdict sur les dessins (épisode du 16 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1643 du 16 mai 2025 – C’est un terrible choc qui attend Manu et Eve dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Rebecca va être retrouvé morte !











Alors qu’une nouvelle sportive a fait un malaise à la salle de sport et est hospitalisée d’urgence, la police découvre qu’elle était elle aussi en relation avec Rebecca. Manu et Alex décident alors de la place en garde à vue mais Rebecca est introuvable ! A la clinique vétérinaire, Charles explique à la police qu’elle n’est pas venue travailler et elle est injoignable…

Plus tard, alors que Manu essaie lui aussi de joindre Rebecca, Alex reçoit un appel. Ils doivent se rendre sur les lieux où une femme a été retrouvée morte, d’un probable suicide. Sur place, Hugo est déjà là. La mort remonte à 24h environ et la femme avait ses papiers sur elle : c’est Rebecca ! Manu est bouleversé.

De son côté, Yann remet à Becker les résultats de l’expertise des dessins d’Alix : ils sont bien authentiques ! Becker comprend qu’il s’est trompé et présente ses excuses à Janet. Les dessins vont être restitués à Alix, qui ne colère pas pour la mauvaise pub et demande à Marc de publier un article. Janet demande à Clément de présenter ses excuses à Alix…



