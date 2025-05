« Nouveaux Meurtres à Saint-Malo » : votre téléfilm avec Marwan Berreni ce soir sur France 3 (31 mai)

Publicité





« Nouveaux Meurtres à Saint-Malo » au programme TV du 31 mai 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Nouveaux Meurtres à Saint-Malo », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Bruno Solo, Louise Monot, Chloé Stefani, ou encore le regretté Marwan Berreni (Plus belle la vie).





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Nouveaux Meurtres à Saint-Malo » : l’histoire

Vingt ans après avoir été brûlée vive dans son atelier, le drame entourant la mort de Suzanne Saroc, artiste peintre, refait surface à la suite de deux homicides mystérieux.

Quelques années après avoir arrêté son propre frère pour meurtre — un choc qui l’a poussée à quitter la police — Gwen Garrec (Louise Monot) se retrouve malgré elle plongée au cœur d’une nouvelle affaire criminelle. Déterminée à découvrir la vérité, elle décide de mener l’enquête en marge de la gendarmerie, épaulée par son ancien coéquipier Vautier (Bruno Solo), désormais à la retraite.



Mais qui dirige ce chien sanguinaire qui semble s’en prendre à l’une des plus anciennes familles de Saint-Malo ? Gwen refuse de croire que Ronan, son ancien compagnon et père de son fils, disparu depuis plusieurs jours, puisse être impliqué. Prête à tout pour prouver son innocence, elle se heurte cependant à la méfiance des enquêteurs officiels, Kassem (Marwan Berreni) et Vasseur (Chloé Stefani), peu enclins à tolérer cette enquête parallèle…

Interprètes et personnages

Avec Bruno Solo (Eric Vautier), Louise Monot (Gwen Garrec), Chloé Stefani (Julie Vasseur), Marwan Berreni (Kassem), Bertrand Constant (Yann de Kermanlec), Xavier Deranlot (Loïc de Kermanlec), Laurence Roy (Marie de Kermanlec), Peggy Leray (Anna), Baptiste Caillaud (Ronan Delalande), Lety Pardalis (Nicole Vautier)

« Nouveaux Meurtres à Saint-Malo » : la bande-annonce