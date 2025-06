Ici tout commence du 26 juin : qui de Coline ou Sabri sera viré ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1206 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1206 – Coline et Sabri s’affrontent sur une épreuve éliminatoire aujourd’hui dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». L’un d’eux sera viré de l’institut et ne passera pas en 2ème année !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 26 juin – résumé de l’épisode 1206

À la ferme, Angèle reproche à Stanislas de ne pas avoir aidé Coline à passer en Deuxième Année. Il se défend en disant que Clotilde contrôlait l’épreuve. Angèle, amère, affirme qu’il ne peut pas comprendre car il n’a pas d’enfant, et juge leur relation sans importance. Stanislas, blessé, lui confie qu’il y tenait.

Au studio, Sabri s’entraîne avec Olivia et Claire, humilié de devoir passer une épreuve décisive. Olivia désapprouve la méthode de Clotilde. Pendant ce temps là, Coline surprend Gaspard en train de saboter les ingrédients de Sabri. Elle lui demande d’arrêter, refusant de tricher pour garder sa place. À l’amphithéâtre, Clotilde lance un marathon culinaire : le premier à échouer est éliminé. Coline et Sabri avancent jusqu’au soufflé final, que Sabri rate. Coline est soulagée mais peinée pour lui. Elle passe en 2ème année, Sabri est exclu de l’institut !



Publicité





Marc demande à Souleymane et Lionel de lui présenter un plat phare ou les recettes complètes de leur menu. Ils ont une journée pour préparer mais ils la passent à se faire la guerre. Lors de la présentation, Marc découvre la tricherie des deux et les juge immatures pour diriger le restaurant éphémère. Il choisira quelqu’un d’autre.

Vic, major de promo, décide de céder sa place au concours à Solal pour terminer sa chimio. Clotilde respecte son choix. Enzo accepte sa décision, mais Vic lui annonce qu’elle ne reviendra pas à l’Institut, préférant voyager. Ils se séparent, ne voulant pas freiner leurs projets respectifs. Plus tard, ils annoncent leur rupture à leurs amis lors d’une fête à la coloc.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le départ de Vic ! (vidéo épisode du 30 juin)

Ici tout commence du 26 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.