C à vous du 23 juin 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 23 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Présidentielle 2027 : Raphael Glucksmann, député européen et co-président du parti Place publique, dévoile son projet

🔵 Frappes américaines : l’Iran menace d’infliger de « lourdes conséquences » aux États-Unis. On en parle avec Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ancien ambassadeur de France en Israël



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Le champion du monde de judo, Joan-Benjamin Gaba

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sophie Fontanel pour le livre “Couver un astre”; et Soprano pour le film “Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne” réalisé par Tony T. Datis et en salle le 9 juillet

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 23 juin 2025 à 19h sur France 5.