La meilleure boulangerie de France : la finale nationale commence ce soir ! (23 juin 2025)

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 23 juin 2025 – Après 24 semaines sur les routes de France, ce soir Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais donnent le coup d’envoi de la semaine de finale nationale de la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ».





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 23 juin 2025 : présentation de la finale nationale

Après 24 semaines riches en émotions et en découvertes sur les routes gourmandes de France, et après avoir franchi les portes de près de 240 boulangeries, le moment est venu pour notre jury de rassembler les 24 établissements finalistes pour la grande semaine de finale. Une semaine placée sous le signe de la diversité régionale et du savoir-faire artisanal, où chaque participant pourra dévoiler l’âme de son territoire à travers des créations aussi originales qu’audacieuses.

Qui remportera le titre de Meilleur Boulanger de France et prendra la relève de Lucien et Sylvain Gautier et de leur équipe, fiers représentants de la région « pays basco-landais » et vainqueurs de la saison 11 ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France, extrait vidéo du lundi 23 juin 2025

Voici la bande-annonce de ce qui vous attend pour cette semaine de finale nationale !