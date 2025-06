C à vous du 9 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 UNOC 2025 : la communauté internationale au chevet d’un océan en détresse. On en parle avec Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du Giec et co-auteur de “Les orphelins de la planète” aux éditions Grasset

🔵 Budget 2026 : la France risque-t-elle la tutelle du FMI ? Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) est l’invité de C à vous



🔵 Roland–Garros : Alcaraz remporte une finale d’anthologie. On en parle avec Matthieu Lartot, journaliste sportif pour France TV

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Tina Arena, pour une série de concerts à l’occasion de ses 50 ans de carrière. Elle interprétera en live le titre “Allez plus haut”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rodolphe Regnauld, chef de l’Auberge du Pont, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Artus, pour son spectacle qu’il jouera les 27 & 28 mars à La Défense Arena Paris ; et Olivier Bouchara et Jérôme Pierrat pour la série documentaire “Y’a-t-il un dealer dans l’avion” disponible mercredi sur Netflix

