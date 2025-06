C dans l’air du 11 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 11 juin 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 11 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Trump envoie les Marines, la contestation s’étend

Face aux manifestations contre la police de l’immigration (ICE) à Los Angeles, le président des États-Unis a opté pour une réponse sécuritaire musclée, ordonnant le déploiement de 2 100 membres de la Garde nationale, malgré l’opposition du gouverneur de Californie — une première depuis 60 ans. Il a ensuite demandé l’envoi de 2 000 gardes supplémentaires, suivis de 700 Marines, une décision perçue comme une provocation politique majeure.



Publicité





Le gouverneur Gavin Newsom, possible candidat à la présidentielle de 2028, a vivement dénoncé cette militarisation, qualifiant l’opération d’ »antiaméricaine ». Il affirme même avoir été menacé d’arrestation par Trump. À Los Angeles, la maire Karen Bass s’est également insurgée, dénonçant une réponse « disproportionnée » à des affrontements « très localisés », tout en instaurant un couvre-feu.

Depuis vendredi, les heurts entre protestataires et forces de l’ordre restent sporadiques, mais Trump évoque une « invasion » et menace d’invoquer l’Insurrection Act pour militariser davantage la crise. Son conseiller Stephen Miller, figure de l’aile dure et architecte de sa politique anti-immigration, pousse à l’escalade, exigeant une intensification des rafles.

La contestation s’étend désormais à d’autres grandes villes, dont Chicago, Seattle et San Francisco. Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a mobilisé des réservistes en prévision de nouvelles manifestations.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 11 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.