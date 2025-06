C dans l’air du 13 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 13 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Israël frappe l’Iran … et ses sites nucléaires

« La nécessité d’engager un processus de désescalade est plus urgente que jamais. » Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN, n’a pas caché son inquiétude au lendemain des frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes. L’État hébreu, qui accuse Téhéran de chercher à se doter de l’arme atomique, a également éliminé plusieurs figures clés du régime, dont le chef d’état-major iranien, Mohammed Bagheri, un haut responsable des Gardiens de la Révolution.



L’Iran a immédiatement répliqué, qualifiant l’attaque de « déclaration de guerre » et lançant une centaine de drones contre Israël. À Washington, Donald Trump exhorte l’Iran à signer un accord sur son programme nucléaire, menaçant dans le cas contraire d’« attaques encore plus brutales » de la part d’Israël. Le président américain semble toutefois maintenir une certaine distance, en raison des négociations en cours avec la République islamique.

Cette dernière paraît d’ailleurs de plus en plus affaiblie : chute de son allié syrien Bachar al-Assad, retour de Trump au pouvoir, pressions israéliennes, protestations internes, crise économique… Les mollahs sont sous tension. Si l’économie iranienne tient encore grâce aux hydrocarbures et au soutien de Moscou et Pékin, les sanctions occidentales freinent lourdement son développement.

Pendant ce temps, en France, l’eurodéputée insoumise a été ovationnée par ses partisans, quatre jours après son arrestation en mer par l’armée israélienne. À Gaza, l’horreur se poursuit, et les regards se tournent désormais vers Emmanuel Macron, sommé de prendre position sur la reconnaissance d’un État palestinien.

Comment désamorcer la tension entre Israël et l’Iran ? Le régime iranien est-il au bord du gouffre ? Emmanuel Macron ira-t-il jusqu’à reconnaître un État palestinien ?

Comment désamorcer la tension entre Israël et l'Iran ? Le régime iranien est-il au bord du gouffre ? Emmanuel Macron ira-t-il jusqu'à reconnaître un État palestinien ?