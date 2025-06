Un Si Grand Soleil Spoiler : Florent prend une lourde décision, Margot traumatisée (épisode du 18 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1666 du 18 juin 2025 – La prise d’otages d’Yves va mal se finir dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Florent a réussi à désarmer Yves et qu’il est arrêté par la police, Margot est opérée d’urgence à l’hôpital.











L’avocate s’en sort mais elle est traumatisée. Et alors que Cécile a assuré à Florent qu’elle le tient pour responsable de la fusillade, ce dernieer prend une lourde décision : il quitte l’appartement et part s’installer chez Hugo et Sabine.

Pendant ce temps là, Laurine confronte sa mère et lui demande si elle a manigancé avec Marceau pour éjecter Louis de son entreprise. Elle lui assure que non. Et quand Louis tente de revenir vers Laurine et lui présente ses excuses, elle lui confirme que c’est fini ! Louis est au bout du rouleau et alors que Vasquez prend le contrôle de sa boite, il démissionne. Marc l’encourage à rependre ses études pour consolider son expérience et revenir plus fort.

