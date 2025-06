C dans l’air du 2 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 2 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 2 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ « Toile d’araignée » : l’incroyable opération ukrainienne en Russie

Le 1er juin, l’Ukraine a lancé une attaque spectaculaire contre plusieurs bases aériennes russes, parfois situées à des milliers de kilomètres du front, jusqu’en Sibérie orientale. Des drones kamikazes infiltrés auraient détruit 41 avions, selon Kiev. L’opération, baptisée « Toile d’araignée », aurait été préparée en secret pendant plus d’un an sous la supervision de Zelensky. Les services ukrainiens estiment qu’elle a neutralisé 34 % des bombardiers stratégiques russes, causant jusqu’à 7 milliards de dollars de pertes.



Moscou reconnaît des incendies sur plusieurs appareils. Des explosions ont été signalées dans six régions russes, et des vidéos montrent des avions en feu et de vastes colonnes de fumée. « Ils parlent déjà d’un Pearl Harbor russe », a commenté le journaliste Cyrille Amoursky sur X.

L’attaque survient à la veille de la reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou, alors que la Russie renforce ses troupes en Biélorussie et à la frontière finlandaise. Helsinki, en alerte, suit de près ces mouvements. Le New York Times publie des images satellites montrant une expansion des infrastructures militaires russes à quelques kilomètres du territoire finlandais.

Donald Trump affirme ne pas être inquiet, mais la Finlande relève l’âge limite pour les réservistes et lance un site de préparation à la guerre. La Suède et la Norvège appellent elles aussi leur population à se préparer à d’éventuelles crises.

En Pologne, l’élection présidentielle a été remportée par Karol Nawrocki, un nationaliste partisan d’une ligne dure envers Bruxelles et Kiev. Son arrivée au pouvoir pourrait compliquer la coordination militaire en Europe centrale.

Alors, que sait-on de l’opération « Toile d’araignée » ? Que se passe-t-il à la frontière russo-finlandaise ? Et quel impact aura l’élection de Karol Nawrocki sur l’équilibre européen ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 2 juin 2025