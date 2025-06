Un Si Grand Soleil Spoiler : la lourde erreur de Thierry, Louis risque très gros (vidéo épisode du 5 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1657 du 5 juin 2025 – On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Louis dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, alors que sa marchandise est toujours bloquée à la douane et que ça pourrait durer 6 mois, son client va lui mettre un énorme coup de pression !











Il appelle Louis pour lui dire que s’il n’a pas les tee-shirts avant la fin du mois, il devra lui verser 10.000 euros d’indemnités !

Avec la situation financière désastreuse de Louis, il va lui être impossible de payer… Bertier alerte Léonore : son fils risque une faillite frauduleuse à cause des dépenses personnelles qu’il a fait sur son compte professionnel, il risque une lourde amende et la prison avec sursis !

Léonore appelle Marc pour le prévenir. Leur fils est dans une situation critique et il lui faut 60.000 euros pour renflouer les comptes de son entreprise. De son côté, Laurine propose à Louis de demander l’aide de sa mère. Catherine demande ses bilans à Louis, elle ne lui promet rien…



Du côté de l’enquête sur la mort d’Iris, Florent découvre une lourde erreur de Thierry. Il s’est trompé de date sur les scellés, les prélèvements adn sont datés du lendemain de la découverte du corps ! Florent demande donc la remise en liberté de Fabrice pour vice de procédure. Cécile est sous le choc en lisant la lettre de Florent, elle va devoir remettre en liberté le suspect numéro 1.

Au commissariat, Becker reçoit un appel de Cécile, qui est furieuse. Il convoque Elise et Thierry, Thierry avoue que c’est lui qui a fait l’erreur. Elise est très remontée, son erreur pourrait faire compromettre toute la procédure !

