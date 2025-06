Un Si Grand Soleil Spoiler : Akim de retour, Emma découvre le secret de Lucas ! (épisode du 27 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1678 du 27 juin 2025 – C’est un grand retour qui vous attend dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Akim fait son grand retour après plus d’un an d’absence !











Publicité





Akim appelle Margot, qui est glaciale… Il aimerait venir passer le week-end avec elle à Montpellier, il lui dit qu’elle lui manque. Mais Margot trouve un tas de bonnes excuses pour qu’il ne vienne pas ! Apparemment, elle n’a pas envie de revoir Akim… Il lui dit qu’il va falloir qu’ils prennent le temps de parler. Margot valide avant de raccrocher.

Pendant ce temps là, Claudine confronte Alix : elle est convaincue qu’elle lui cache quelque chose et qu’elle ne lui a pas tout dit au sujet de Guillaume. Elle pense que sa relation avec Lucas est malsaine et elle veut qu’elle lui dise la vérité… Alix assure à son amie qu’elle lui a tout dit mais elle est bouleversée et se trahit…

De son côté, Emma décide d’aller confronter Lucas. Elle ne refuse de le laisser s’éloigner comme ça et décide de se rendre chez lui pour en savoir plus. Lucas finit par craquer, il ne veut pas la perdre et lui ouvre la porte de son appart. C’est un choc pour Emma quand elle découvre des photos et articles de presse sur Alix au mur !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Akim en prison, un retour, nouveau couple, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici