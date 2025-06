Demain nous appartient : 2 retours surprise, premières images de Jean-Luc Reichmann (VIDÉO)

Publicité





TF1 a dévoilé cet après-midi la bande‑annonce de l’intrigue estivale de sa série quotidienne « Demain nous appartient », révélant un scénario pour le moins audacieux : un requin sème la panique dans les eaux calmes de Sète.





Les images montrent des habitants en état de choc, et le suspense s’intensifie… La plage, habituellement paisible, se transforme en scène de tension, annonçant une intrigue inattendue et spectaculaire pour la série.







👨‍🍳 Jean‑Luc Reichmann, le héros-surprise

Dans cette bande‑annonce, on découvre les premières images de Jean‑Luc Reichmann dans le rôle de Pierre Dalvin – un restaurateur originaire des Alpes – qui débarque à Sète à partir du 10 juillet 2025. Ce personnage débarque à la recherche de son fils Emmanuel. Lorsque qu’un corps est retrouvé sur la plage, il craint qu’il s’agisse de lui, déclenchant une quête intense et bouleversante. TF1 promet que Pierre Dalvin, guidé par son amour paternel, n’hésitera pas à créer des alliances inattendues pour faire éclore la vérité.

👩 Lou & Nina : le retour surprise

Deux retours excitants attendent les fans : Lou Clément, incarnée par Rani Bheemuck, fait son retour à Sète après une absence de plusieurs saisons. Avocate et ex de Karim et Victor, Lou vient accompagnée de sa fille Nina, ce qui promet une tension émotionnelle forte et des confrontations inattendues. Ce retour vient enrichir la toile relationnelle de la série, et promet notamment des retrouvailles intenses avec Karim et Victor.



VIDÉO Demain nous appartient spoiler, la bande-annonce de l’été 2025

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.