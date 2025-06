Un Si Grand Soleil Spoiler : Fabrice en cavale, Emma opérée d’urgence (épisode du 12 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1662 du 12 juin 2025 – Fabrice va disparaitre et tout laisse à penser qu’il est en cavale dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Cécile a refusé de placer Fabrice sous protection policière, il se volatilise et Florent s’inquiète…











Publicité





Mais alors que Cécile pense que la fuite d Fabrice est un signe de culpabilité, la police apprend que sa voiture a été retrouvée en Espagne et qu’il a retiré 2.000 euros d’espèces. Tout laisse penser qu’il est bien parti en cavale… Mais se pourrait-il qu’il ait été enlevé et qu’on fasse croire à sa fuite ?

Pendant ce temps là, Yves, le frère d’Iris, est furieux en lisant l’article de Midi Libre sur la cavale de Fabrice Guillon…

Aux Sauvages, Clémence est avec sa fille et se plaint de l’ambiance à l’hôpital : elle réfléchit à quitter Montpellier ! Emma, remontée contre elle à cause de David, s’en prend à Clémence… Celle-ci s’apprête à partir alors que Victor recadre Emma sur son comportement. Emma se coupe alors à la main ! Clémence la prend en charge, il s’agit d’une blessure sérieuse qui nécessite une opération d’urgence ! La serveuse pourrait perdre l’usage du pouce et de l’index !



Publicité





Clémence accompagne Emma jusqu’en salle d’opération. Victor soutient Emma et lui assure que ça va aller…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, un couple se forme, les résumés jusqu’au 27 juin 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici