Plus Belle La Vie du 20 juin 2025 : Babeth déterminée, le ravisseur panique (résumé + extrait vidéo épisode 359 en avance)

Plus belle la vie du 20 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 359 de PBLV – Babeth reste déterminée à retrouver Luna cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et avec Mathieu, ils remontent jusqu’au gardien… Ce dernier panique et ça met encore plus Luna et Chloé en danger !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 juin 2025 – résumé de l’épisode 359

Luna est toujours retenue avec Chloé, à qui elle continue de donner ses médicaments. Elle tente ensuite de demander de l’aide en frappant contre un mur, puis essaie de forcer une fenêtre. De son côté, Babeth écoute un message vocal envoyé par Luna, lui expliquant qu’elle est partie quelques jours à Bandol avec Chloé. Patrick tente de la rassurer, mais Babeth trouve ce message étrange. Elle a du mal à y croire et soupçonne quelque chose d’anormal. Elle demande à Patrick de faire borner le téléphone de Luna pour vérifier sa localisation, mais il refuse.

Pendant ce temps là, Chloé ne va pas bien, elle grelotte. Luna tente de la rassurer : elle a laissé un indice à Babeth dans son message, convaincue qu’elle comprendra. Pourtant, une fois seule, Luna craque… Pendant ce temps, la responsable de la famille d’accueil d’Elena consulte Mathieu au cabinet. La fille de Chloé présente des plaques suspectes. Mathieu diagnostique une teigne et interroge la fillette : a-t-elle vu quelqu’un d’autre se gratter ainsi ? Elle répond que oui, sa maman ! Il demande à la responsable si elle connaît l’adresse de Chloé, mais elle l’ignore.



Mathieu annonce à Babeth que Chloé pourrait être atteinte de la teigne. Étonnée, Babeth n’a rien remarqué dans l’appartement. Mais elle repense alors au gardien de l’immeuble, qui se grattait le bras… et qui avait prétendu ne jamais avoir croisé Chloé. Elle comprend qu’il a menti. Avec Mathieu, ils décident d’aller lui parler.

Babeth et Mathieu confrontent le gardien. Ils veulent savoir où se trouve Chloé. L’homme assure ne rien savoir, affirmant seulement lui avoir porté un carton un jour. Mathieu lui prescrit un traitement et prévient l’agence régionale de santé, qui va intervenir dans l’immeuble. Il semble soucieux. Luna, de son côté, hurle derrière la porte de l’appartement. Elles n’ont rien mangé depuis la veille, et l’état de Chloé se dégrade. Luna regarde à travers l’œilleton, jusqu’à ce que la vue se bouche complètement. Désespérée, elle réalise que la porte a été murée…

Au Mistral, Thomas est stressé. Zoé le rassure : il ne reste que deux oraux. Mais Thomas est pâle, visiblement mal en point. Au cabinet, Gabriel ausculte Thomas, mais ne décèle rien de physique. Il pense à une grosse fatigue nerveuse et lui recommande de lever le pied. Thomas lui demande s’il pense qu’il peut décrocher son bac. Gabriel l’assure que oui, et lui suggère de pratiquer la méditation. Plus tard, Thomas s’est endormi dans la salle de consultation. Il avoue à Gabriel que cela lui a fait du bien. Soudain, Gabriel reçoit un appel d’Axel…

Apolline, de son côté, a donné rendez-vous à Vanessa Kepler. Elle la supplie de l’aider à convaincre Ulysse de lui redonner sa place. Mais Vanessa reste froide et inflexible. Apolline la menace alors de tout révéler à Ulysse. Vanessa lui déconseille de jouer à ce jeu et lui dit d’assumer : elle finira par rebondir.

À la résidence, Apolline est bouleversée. Elle hésite à appeler Ulysse, mais Steve pense qu’il ne répondra pas. Apolline veut qu’il comprenne ses motivations. Steve, lui, rappelle qu’elle a été guidée par l’ambition, et que ses actes sont graves. Il lui reproche aussi d’avoir mis sa propre situation en danger, en lui demandant de falsifier des documents. Ulysse, au cabinet, est encore sous le choc. Il se sent trahi. Vanessa tente de minimiser, mais il l’interroge : a-t-elle jamais douté ? Elle affirme que non…

VIDÉO Plus belle la vie du 20 juin 2025 – extrait vidéo

