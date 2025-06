Ici tout commence du 27 juin : Teyssier de retour, Sabri s’en va, Marc fait une annonce (résumé + vidéo épisode 1207 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1207 – Teyssier fait son grand retour à l’institut ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Pour Sabri, l’heure est au départ !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 juin – résumé de l’épisode 1207

À la ferme, Coline surprend sa mère Angèle en train de chercher un locataire après le départ de Stanislas. Inquiète pour elle, elle en parle à Gaspard. Carla l’informe alors que le maître d’hôtel vient de s’installer à la coloc des marais.

À l’Institut, Sabri fait ses adieux. Après avoir été viré, il part monter une start-up alliant IA et gastronomie. Olivia et Claire l’accompagnent à la gare ; il les remercie pour leur soutien.



Coline, Gaspard et Carla organisent le retour de Stanislas à la ferme pour le réconcilier avec Angèle. Coline avoue qu’ils ne devraient pas se séparer. Stanislas et Angèle finissent par s’embrasser. Coline rejoint ensuite Gaspard et Carla, elle admet qu’elle n’a plus de sentiments pour Stanislas, et Carla l’encourage à trouver l’amour.

Clotilde et Joachim rencontrent Loup, qu’ils croyaient être une fillette de 6 ans, mais qui est en réalité un ado de 17 ans passionné de cuisine. Le couple déçu apprend qu’il y a eu confusion : c’est bien l’ado qui leur était destiné.

Teyssier est déjà de retour, Constance a été acquittée au procès. Marc annonce qu’il a trouvé quelqu’un pour le restaurant éphémère. Après avoir été déçu par Lionel et Souleymane, il a choisi Kelly Rigaud !

Ici tout commence du 27 juin 2025 – extrait vidéo

