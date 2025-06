Plus belle la vie spoiler : Barral arrêté, Apolline est-elle morte ? Réponse ! (10 juin 2025)

Publicité





Apolline est-elle morte dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors que Barral a poussé Apolline par la fenêtre, demain, dans l’épisode du mardi 10 juin 2025, Augustin est convaincu qu’elle est décédée…











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse sous le choc, Luna et Chloé en danger, les résumés jusqu’au 27 juin 2025

La police monte une opération pour arrêter Pierre-Louis Barral et son fils à l’aérodrome alors qu’ils sont sur le point de prendre la fuite en avion. Le juge donne son autorisation in-extremis alors qu’ils sont prêts à partir. Augustin tient tête à son père et refuse de partir. C’est là que Jean-Paul et Idriss débarquent et les arrêtent. Quand ils demandent où est Apolline, Augustin annonce que son père l’a tuée !

La juge Colbert annonce à Ariane qu’elle va être libérée de prison tandis que Samuel et Morgane se rendent chez Barral à la recherche d’Apolline. Ils la retrouvent inconsciente dans le jardin mais par chance, elle respire encore ! Les secours annoncent que le temps presse pour la sauver… Elle fait une hémorragie interne !



