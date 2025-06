Plus belle la vie spoiler : Luna retrouve Chloé, son ravisseur se dévoile ! (18 juin 2025)

Publicité





On peut dire que Luna ne va pas abandonner Chloé dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, même si tout le monde pense qu’elle a replongé, dans l’épisode du mercredi 18 juin 2025, Luna va prendre de gros risques pour retrouver son amie…











Blanche reproche à Luna de toujours se focaliser sur Chloé, pour elle ça ne fait aucun doute qu’elle a participé au vol des médicaments et qu’elle a pris la fuite. Luna refuse d’y croire. Luna regarde des photos sur son téléphone, elle remarque une clé autour du cou de la fille de Chloé…

Luna retourne dans l’immeuble de Chloé et pénètre dans le local où le gardien garde les clés. Elle retrouve la fameuse clé vue sur la photo ! Luna monte dans les étages et finit par trouver où Chloé est séquestrée ! Elle la retrouve brulante de fièvre et s’apprête à appeler les secours quand le gardien entre dans l’appartement… Il a une barre de fer à la main !



