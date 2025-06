Secret Story 13 : qui a été éliminé ? (résumé + replay prime du 26 juin 2025)

Publicité





Secret Story 13, prime du 26 juin 2025 – C’est parti pour le prime en direct de Secret Story 13, à l’issue duquel un second habitant sera éliminé et devra quitter la maison des secrets.





Le téléphone rouge sonne d’entrée ! La Voix demande à parler à Drea et lui annonce qu’elle est éliminée et doit quitter la maison des secrets sur le champs ! Les autres sont choqués et n’y croient pas.







Christophe Beaugrand entre en plateau et annonce que Drea a bien été éliminée par les votes du public ! Mais la Voix annonce qu’ils sont toujours en danger et soumis aux votes du public, il y aura un 2ème éliminé en fin de prime !

Le téléphone rouge sonne ensuite pour Célia. Elle doit jouer au ni oui ni non. Elle remporte 200 euros.



Nouvelle sonnerie, pour Romy. Elle doit rejoindre la jungle des décisions. La Voix lui propose pour 2.000 euros pris dans la cagnotte de Mayer de voir une vidéo pour expliquer pourquoi Mayer est dans le sas. Elle découvre Aïmed avouer à Adrien qu’il a menti à Romy ! Romy est sous le choc.

Quand Romy revient dans la maison, elle règle des comptes avec Aïmed.

Magnéto Mister Secret

Pimprenelle est au confessionnal. En tant que meilleure enquêtrice de la semaine, elle a un privilège : elle peut prévenir l’habitant de son choix que celui qui décrochera le téléphone rouge gagnera 3.000 euros. Elle prévient Aïmed mais c’est Adrien qui est le plus rapide ! La Voix lui annonce qu’un indice sur son secret est en danger : il doit sacrifier 2.000 euros de la cagnotte de Pimprenelle pour protéger l’indice sur son secret. Il accepte. La Voix enchaine sur 4.000, 8.000, 12.000… jusqu’à 19.000 euros ! Pimprenelle, qui était la plus riche, se retrouve donc à 900 euros…

Magnéto sur Romy et Mayer

Mayer est dans la jungle des décisions. Il peut décider de prendre 3.000 euros dans la cagnotte de Romy en échange d’une rencontre avec un proche dans le sas. Et ce qu’il ne ait pas, c’est que c’est le frère jumeau de Mayer ! Mayer valide, Romy fonce dans le sas.

Magnéto sur Anita, Noah et Drea

On retrouve Noah dans la jungle des décisions. La Voix lui offre 2 pouvoirs : bloquer le vote de Marianne ou d’Anita, et celui de divulguer un indice sur le secret de l’autre. Il choisit de bloquer le vote d’Anita et divulguer un indice sur Marianne.

Le téléphone rouge sonne. C’est pour Ethan, il a 30 sec pour faire un freestyle sur sa chanson préférée et reprendre le téléphone. Il fait gagner 500 euros à tous les habitants.

Magnéto Mister Secret

On retrouve Célia dans la jungle des décisions. La Voix lui donne un choix sur Constance : soit elle donne 200 euros à chaque habitant, soit tous les habitants lui donnent 200 euros. Célia décide évidemment que Constance donne 200 euros à tout le monde.

Le téléphone rouge sonne, la Voix annonce à Damien que Constance a perdu 2.200 euros. Il peut choisir de lui donner cette somme de sa cagnotte ! Il accepte.

éliminé

22h51 : il est temps pour les nommés de rejoindre le sas.

Magnéto Amour Secret

23h00 : L’huissier emmène la fameuse enveloppe avec les résultats des votes. Mayer est sauvé, suivi d’Ethan ! Damien est éliminé ! Dans la maison des secrets, c’est le choc. Christophe l’accueille sur le plateau.

Le téléphone rouge sonne une ultime fois. Constance apprend qu’elle est nominée d’office !

Rendez-vous demain à 19h sur TFX pour la quotidienne et jeudi prochain à 21h10 pour suivre le prochain prime de Secret Story 13. Et si vous avez manqué le prime de ce jeudi 19 juin 2025, sachez qu’il est maintenant dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.