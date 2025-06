Secret Story du 25 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 25 juin 2025 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mardi pour les habitants dans la maison des secrets.











Au réveil, Noah veut tout faire pour sauver Anita et lui éviter la nomination. Et Aïmed refuse de trahir Anita à cause d’un pile ou face avec une claquette. Il se range du côté du Carnax, allant contre la promesse faite à Célia.

Dans l’autre clan, Mayer pense que Ethan et Anita vont être nommé. Mayer pense que Damien et lui sont en sécurité. Romy est en désaccord avec lui et une dispute éclate.

La Voix annonce qu’un nouvel habitant va aller dans le Secret Market. Ils doivent choisir parmi ceux qui n’y sont pas allés, c’est Adrien qui est désigné. Il prend un avantage : le Switch ! Il ramène quasiment rien niveau nourriture, tout le monde comprend qu’il doit avoir un sacré avantage.



Place aux nominations : Drea nomine Ethan et Mayer, Aïmed nomine Ethan et Mayer, Noah nomine Ethan et Mayer, Ethan nomine Adrien et Célia, Mayer nomine Adrien et Aïmed, Romy (qui a un double vote) nomine Damien et Adrien, Célia nomine Ethan et Anita, Constance nomine Adrien et Aïmed, Damien nomine Adrien et Aïmed, Marianne nomine Ethan et Mayer, Célia nomine Ethan et Mayer, Anita nomine Ethan et Mayer, Adrien nomine Ethan et Mayer.

La Voix annonce ensuite que les nommés de la semaine sont Damien, Drea, Ethan et Mayer ! Damien est surpris sur les votes et il a raison : Adrien a sauvé sa peau grâce à son switch ! Il s’est enlevé et a mis Damien à sa place !

Romy regrette de la nomination de Mayer, elle pense qu’il a mal joué durant toute la semaine. Romy se met à pleurer et elle s’énerve ! Aïmed lui ment en disant qu’il n’a pas voté contre Mayer.

Constance soutient Damien, qui soupçonne Adrien d’avoir eu un pouvoir de se protéger en le mettant à sa place.

Mayer et Romy poursuivent leur mission secrète, Romy propose du yoga aux habitants. Elle improvise totalement mais tout le monde apprécie ! La Voix annonce à Romy et Mayer que leur mission est réussie : Mayer remporte 1.000 euros et Romy 500 car il ne l’a pas trouvée à fond.

Drea récupère son indice sur le secret de Damien : une barque ! Damien récupère celui sur Mayer : un portrait d’un homme moustachu, il pense à un professeur ou un physicien. Adrien récupère celui sur Pimprenelle : une vitre brisée. Il pense voir l’Indonésie en arrière plan !

Adrien discute avec Pimprenelle et lui parle de son secret. Il pense qu’elle a du se sortir de quelque chose de grave, elle serait une miraculée. Il remarque qu’elle a une bosse sur le nez, qu’il trouve de travers ! Primprenelle comprend qu’il est proche de son secret.

La Voix organise une soirée « Talent show ». Pimprenelle balance à Drea son secret : elle est une star de k-pop ! Elle comprend qu’elle ne doit surtout pas chanter.

Adrien se confie à Aïmed, il pense que sa relation avec Pimprenelle est au point mort et il doit penser à lui. Il pense qu’elle n’est pas sincère. De son côté, Aïmed continue sa mission avec des accessoires fournis par la Voix. Adrien doute encore et Célia en rajoute…

Aïmed parle à Pimprenelle, perdue vis à vis d’Adrien…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 25 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.