Secret Story estimations : Mayer reste devant, Damien et Ethan à égalité, Drea dernière (SONDAGE)

Secret Story 2025 estimations semaine 3 sondage – Le suspense est à son comble dans la Maison des Secrets de Secret Story 2025 ! À seulement quelques heures du deuxième prime de la saison, les jeux sont loin d’être faits pour les quatre nominés de la semaine : Mayer, Damien, Ethan et Dréa.











Vous êtes encore très nombreux à voter dans notre sondage, et les toutes dernières estimations confirment une tendance de plus en plus incertaine.

📊 Estimations actualisées (jeudi à 17h20) :

Mayer : 30,0 %

Damien : 25,45 %

Ethan : 25,45 %

Dréa : 19,0 %

Mayer confirme sa place de favori pour cette semaine et semble bien parti pour rester dans le jeu. Mais la vraie surprise vient de Damien et Ethan, désormais parfaitement à égalité dans notre sondage. La bataille pour la deuxième place est donc plus serrée que jamais, et tout pourrait se jouer à quelques votes près.



De son côté, Dréa reste en difficulté avec seulement 19 % des suffrages. À moins d’un retournement de situation de dernière minute, elle apparaît comme la plus en danger.

👉 Le prime de ce soir s’annonce explosif et plein de rebondissements. Continuez à voter pour faire basculer le classement, et rendez-vous ce soir sur TF1 pour découvrir qui quittera l’aventure Secret Story !

Sondage Secret Story 13 nominations 2 : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Ethan Damien Drea Mayer Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.