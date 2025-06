The Power du 12 juin : qui va gagner ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 49)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 49 du jeudi 12 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 49 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Sarah a disparu à son tour. Manon essaie une nouvelle fois de brouiller les pistes…











Manon parle à Antoine, elle essaie de le retourner mais il ne lui fait plus confiance. De son côté, Mélanie fait le lien entre l’indice et le prénom de la fille de Nathalie. Elle pense aussi à Lou, que Maxence a fréquenté dans Secret Story ! Elle doute entre Nathalie et Maxence. Manon saute sur l’occasion pour détourner les soupçons…

Sarah se confronte au Power Player. Elle est perdue et n’a pas de réels soupçons… Manon se pense à l’abris, Sarah soupçonne Maxence. Elle met alors un nom dans l’enveloppe… Si c’est le bon et qu’elle est sur la Super Cible, elle gagnera !

Delta réunit tout le monde. Elle leur annonce qu’ils vont tous voir une vidéo d’indices sur le Power Player ! En réalité, c’est une diversion pour enlever Antoine. Après sa disparition, Mélanie est maintenant convaincue que ça se joue entre Maxence et Nathalie ! Manon jure sur la tête de ses enfants, Mélanie pense que c’est impossible qu’elle mente… Mais son attitude la fait douter.



Delta réunit encore les joueurs. Elle annonce que l’enquête est désormais terminée, il ne reste plus que quelques minutes ! Ils vont tous avoir une ultime confrontation avec le Power Player et vont noter le nom qu’ils pensent. Place ensuite à l’ultime jeu. Le gagnant sera la Super Cible et s’il a écrit le bon nom, il gagnera ! Sinon, ce sera la victoire du Power Player !

Une fois seule, Manon pleure. Elle craque et s’en veut d’avoir juré sur la tête de ses enfants…

Spoiler : et le gagnant est…

Dans l’épisode de demain, il est l’heure de découvrir qui est le grand gagnant de The Power saison 2. On peut déjà vous annoncer qu’il s’agit de… Manon ! C’est Antoine qui a gagné le jeu et est la Super Cible. Mais il a mis le nom de Maxence dans l’enveloppe ! Manon est donc la grande gagnante !

The Power, le replay du 12 juin

Si vous avez manqué l’épisode 49 ce jeudi 12 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 13 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 50.