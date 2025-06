Un Si Grand Soleil du 13 juin : Fabrice refait surface, Clémence s’excuse (résumé épisode 1663 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1663 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 13 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Clémence annonce à Victor et Lucas que l’opération d’Emma s’est bien passée. Elle devra porter une attelle pendant quelques semaines et faire de la rééducation mais elle n’aura pas de séquelles. Lucas reste pour être à ses côtés à son réveil, Victor ramène Clémence jusqu’à sa voiture restée à la Paillotte. Dans la voiture, Victor confie à Clémence que sa fille est infirmière à Montpellier Ouest. Elle lui dit que Claire est une excellente infirmière, à peu près la seule a être sympa avec elle. Victor lui demande ce qui s’est passé, Clémence lui dit que les soignants ont eu des préjugés car une vieille affaire de harcèlement a refait surface… Elle lui confie que c’était arrivé quand sa fille venait de partir même si ça ne justifie pas son comportement.

Cécile rentre à l’appartement, Margot lui dit que la voie est libre. Elle confronte Cécile : elle évite Florent ! Elle pense qu’il ne mérite pas ça. Cécile assure qu’il ne l’épargne pas non plus. Ils sont entrain de se faire bouffer par cette affaire, elle est entrain de tout mélanger. Mais Cécile ne supporte pas qu’il défende un type qui a fait un féminicide. Margot lui conseille de crever l’abcès.



Flore avoue à Tiago que son dîner avec sa mère a été mouvementé. Et elle lui a dit qu’elle envisageait de retourner vivre à Nice car ça se passe mal à l’hôpital. Aux Sauvages, Emma appelle Victor. Elle regrette ce qu’elle a dit au Dr Martin avant de se couper. Elle compte s’excuser, Victor lui dit que c’est une femme très sympa. Emma comprend qu’il est sous le charme…

Johanna fait le point avec Florent quand il reçoit un sms de Fabrice Guillon ! Il dit qu’il est parti parce qu’il avait peur, il a jeté son téléphone et communiquera par messagerie cryptée ! Il assure que son départ n’est pas un aveu de culpabilité et lui demande de le dire à la presse…

Yves et Alix sont à l’enterrement d’Iris. Pendant ce temps là, David met l’attelle à Emma, qui vante les mérites de Clémence. Il dit qu’elle a juste fait son taf. Elle devra repasser dans 2 jours et mettre sa main au repos total pendant 2 semaines. Emma retrouve Lucas endormi dans le couloir. Il propose de l’accompagner chez elle et lui préparer des coquillettes.

Au cimetière, Yves remarque Thierry qui a pris des photos. Il s’en prend violemment à lui, Thierry dit qu’il fait son travail. Yves lui reproche de ne pas chercher l’assassin de sa soeur, il devient violent et Alix doit intervenir.

Florent donne une conférence de presse, Fabrice Guillon lui a envoyé un message. Il a pris la fuite car il craignait pour sa vie. Florent assure que depuis le début de l’affaire, son client et lui reçoivent des menaces de mort. Marc pense que ça ressemble plutôt à un aveu de culpabilité. Florent reproche à la justice de ne pas l’avoir placé sous protection… Cécile est outré en l’entendant.

Tiago appelle Alain, il n’a pas envie que sa grand-mère reparte à Nice. Alain dit qu’il ne peut rien faire. Elisabeth fait mine d’être triste… Elle lui dit que c’est pas si grave, c’est pas le bout du monde Nice.

Clémence interroge David au sujet d’Emma, il dit que c’est une amie. Elle est repartie après qu’il ait fait son pansement. David dit à Clémence qu’elle lui ait très reconnaissante, Clémence dit avoir fait son travail. Elle dit être consciente qu’elle peut être difficile mais uniquement dans l’intérêt des patients. David lui dit qu’on peut le faire sans être désagréable, Clémence s’excuse si elle l’a été et lui souhaite une bonne soirée.

Florent rentre et propose à Cécile de sortir dîner. Elle s’emporte et lui reproche sa conférence de presse. Ils se disputent une fois de plus, Cécile lui demande de dormir sur le canapé. Pendant ce temps là, Yves récupère une arme…

