W9 lance « The Detective Club : Qui a volé Kiki ? », sa nouvelle télé-réalité (16 juin 2025)

Publicité





Ce lundi 16 juin à 19h50, W9 lève le voile sur un tout nouveau format de télé-réalité aussi mystérieux qu’addictif : The Detective Club : Qui a volé Kiki ?. Un manoir luxueux, des célébrités, un chien disparu… et un secret qui pourrait tout faire basculer.











Publicité





🐶 Un chien volé, deux traîtres, seize détectives

Le S, un énigmatique milliardaire, a convié 18 célébrités à séjourner dans sa somptueuse demeure, en compagnie de Kiki, le grand amour de sa vie… son chien. Mais à leur arrivée, rien ne se passe comme prévu. Sans comprendre pourquoi ils ont été réunis, les candidats s’installent dans un décor idyllique — jusqu’à ce qu’un drame éclate : Kiki a été volé.

Et le pire dans tout cela ? Les deux coupables sont parmi eux.

Les 16 autres participants deviennent alors détectives bien malgré eux, chargés de découvrir l’identité des voleurs. Pour cela, ils devront participer à des épreuves, remporter des indices et voter au moment venu pour désigner les suspects… tout en se méfiant les uns des autres. Car dans ce huis clos truffé de manipulations, de mensonges et de trahisons, le danger est permanent.



Publicité





🔍 Le casting

Vous allez retrouver des figures bien connues dans la télé-réalité : Adixia, Bengous, Benoit, Beverly, Cindy Sander, Enzo, Enzo Sander, Giuseppa, Jessy, Julien et Manon Tanti, Nikolo, Ryad, Valentin et Vivian; ou encore Hugo, Katell, Loanne, Marine, et Nasser de « L’île de la tentation ».

🔥 Un jeu d’enquête rythmé par des épreuves originales

Les participants alterneront entre épreuves collectives et épreuves en duo, où chaque interaction peut faire naître le doute.

L’épreuve collective : Dans le petit salon, les détectives affrontent trois inconnus affirmant avoir un point commun… mais un seul ment. En les interrogeant, ils devront démasquer l’imposteur pour gagner un indice précieux sur les voleurs de Kiki.

L’épreuve en duo : Choisis par les voleurs (qui peuvent se désigner eux-mêmes pour saboter la mission), deux candidats doivent prouver leur innocence. Accusés d’avoir été vus avec Kiki, ils devront répondre ensemble à 10 questions en utilisant cinq mots imposés. À la clé : un indice… à partager ou non.

⚠️ La Cérémonie de la Trappe : quand les voleurs frappent

Chaque jour ou presque, vient le moment tant redouté : la cérémonie de la trappe. En secret, les voleurs se retrouvent dans la Black Room pour désigner le détective le plus menaçant. Ce dernier sera alors littéralement piégé et éjecté du jeu, exclu définitivement de l’enquête.