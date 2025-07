Plus Belle La Vie spoilers : Morgane sous le choc, Jules arrêté, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 21 au 25 juillet 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 21 au 25 juillet 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la tentative de meurtre sur Morgane.







En effet, la police découvre que sa bouteille a été trafiquée. Morgane a failli mourir, quelqu’un a voulu la tuer ! Et pire, Charlotte retrouve les empreintes de Jules ! Ce dernier est arrêté et placé en garde à vue, il est suspecté d’avoir voulu tuer Morgane. Elle est sous le choc.

Mais plus tard, la police découvre que ce n’est pas Morgane qui était visée mais l’instructeur Delmas, c’était sa bouteille !



Pendant ce temps là, Gabriel décide d’aider Bahram. Et Hector est frappé par une nouvelle qui va tout changer. Il va devoir prendre ses responsabilités…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 juillet 2025

Lundi 21 juillet 2025 (épisode 380) : Un événement dramatique force les policiers à redoubler d’efforts dans leur enquête. Blanche et Hector se font surprendre lors d’une activité en plein air. Au Mistral, Barbara et Thomas blessent leur amie, malgré eux.

Mardi 22 juillet 2025 (épisode 381) : Un élément déterminant fait avancer l’enquête et sème le doute sur l’identité du coupable. Au quartier du Mistral, l’amour n’est pas toujours au rendez-vous. Malgré son désir de bien faire, Luna fait preuve d’une maladresse professionnelle.

Mercredi 23 juillet 2025 (épisode 382) : Alors que le concours se poursuit, les confrontations se multiplient et de nouvelles tensions apparaissent. Au cabinet médical, Babeth se laisse aller à son imagination. Une bonne action de Riva pourrait changer la donne pour l’un de ses confrères.

Jeudi 24 juillet 2025 (épisode 383) : A l’approche d’une nouvelle épreuve éliminatoire, le stress est à son comble. Alors qu’il cherche des réponses à ses questions, le comportement suspect de Vadim en fait douter plus d’un. Entre Ariane et Djawad, les incompréhensions s’enchaînent.

Vendredi 25 juillet 2025 (épisode 384) : L’enquête en cours ravive des souvenirs jusqu’alors enfouis. Alors qu’Hector reçoit une nouvelle d’importance capitale, il doit assumer ses responsabilités. Riva aide Axel dans une mauvaise passe, qui pourrait bien changer sa perception des choses…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 21 au 25 juillet 2025

