Danse avec les Stars : Jordan Mouillerac annonce la naissance de sa fille (PHOTO)

Publicité





Grande nouvelle pour Jordan Mouillerac ! Le danseur professionnel de Danse avec les Stars, récemment couronné vainqueur de la dernière saison aux côtés de la jeune chanteuse Lénie, vient d’annoncer un heureux événement : il est devenu papa pour la première fois.



Publicité





C’est sur Instagram que le talentueux danseur a partagé la nouvelle ce week-end, en publiant une tendre photo de sa petite fille, prénommée Noah. Sur le cliché, on peut apercevoir le nouveau-né paisiblement endormi, accompagné de quelques mots pleins d’émotion.

« Noa, notre fille, notre plus belle victoire, est née ce 9 juillet. Merci la vie pour ce cadeau, nous t’avons tant attendue. Ton arrivée scelle notre plus belle aventure : notre famille. Nous t’aimons bien plus que les mots. »